Stasera in tv – Tale e Quale Show: stasera la finale, oggi 20 novembre

Tale e Quale Show va avanti con Carlo Conti, forse di nuovo in studio… cosa accadrà durante la finale che andrà in onda oggi, 20 novembre? Le anticipazioni

A Tale e Quale Show stasera verrà decretato il vincitore di questa decima edizione. Un giudice speciale e tante altre novità faranno da contorno a una serata che si preannuncia piena di colpi di scena.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sullo show che andrà in onda oggi, 20 novembre, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25.

Tale e Quale Show, la finalissima

Fra i dieci artisti in gara soltanto uno riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di vincitore di questa decima edizione di Tale e Quale Show. La classifica, al momento vede in testa Virginio, seguito da Lidia Schillaci, vincitrice dell’ultima puntata.

Tuttavia i giochi ancora non sono stati fatti poiché la distanza tra coloro che si sono esibiti appare come minima e durante questa finalissima potremo assistere a un totale capovolgimento fra gli equilibri che fra queste si sono stabiliti. Tale e Quale Show verrà trasmesso come sempre in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma e il vincitore assoluto dell’edizione vincerà una targa e 30mila euro da devolvere a una Onlus benefica di sua scelta.

Ai tre giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, si aggiungerà un quarto giudice e ospite d’eccezione: l’attore e regista Alessandro Siani.

Le interpretazioni:

Virginio/Gino Paoli,

Barbara Cola/Anna Oxa,

Jessica Morlacchi/Lara Fabian,

Francesco Monte/Ultimo,

Lidia Schillaci/Mina,

Carolina Rey/Nada,

Sergio Muniz/Ghali,

Giulia Sol/Alexia,

Agostino Penna/Drupi,

Pago/Franco Califano.

La classifica provvisoria:

Virginio Lidia Schillaci Agostino Penna Barbara Cola Pago Jessica Morlacchi Sergio Muniz Giulia Sol Francesco Monte Carolina Rey

