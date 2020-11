Spari al centro commerciale, almeno 8 persone colpite: 10 ambulanze sul posto. E’ questa l’ultim’ora che arriva dagli Stati Uniti.

L’assalto al centro commerciale è avvenuto pochi minuti fa. Non si hanno ancora notizie precise su vittime e feriti. Si parla di almeno 8 persone raggiunte da colpi di arma da fuoco. La tragedia è avvenuta al Mayfair Mall di Wauwatosa in Wisconsin.

BREAKING: Multiple people injured in a shooting at the Mayfair Mall in Wauwatosa, Wisconsin, local mayor says. https://t.co/hlfZQ0SIbM

— ABC News (@ABC) November 20, 2020