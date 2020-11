Michele Dentice, i tanti rifiuti delle donne: ancora un addio

Novità in vista per Michele Dentice: il cavaliere napoletano è stato rifiutato da tutte le donne, la situazione ad Uomini e Donne

Brutta avventura per Michele Dentice, protagonista in questi giorni sul trono ad Uomini e Donne. Tutte le donne lo hanno rifiutato, anche la nuova arrivata Giada, che era lì proprio per lui: dopo la prima uscita la donna non avrebbe intenzione di continuare la loro conoscenza. Così il cavaliere è stato al centro dello studio insieme alla ragazza svelando di aver trascorso una bella serata, ma non è scattato qualcosa di importante tra di loro. Ma subito dopo Michele avrebbe cambiato idea: “Siamo stati bene. Ho ripesato alla nostra uscita e voglio darmi una possibilità con lei”. Il cavaliere partenopeo è stato attaccato da Claudia: “Michele, secondo me a te di Giada non importa nulla. Si vede come guardi invece Roberta. Perché non fai un passo verso di lei? Lavora sulla ragazza che ti piace davvero”.

Michele Dentice, un altro addio in studio

Così è arrivata la risposta di Michele che ha tenuto a precisare il suo punto di vista: “Ci sono delle problematiche nel rapporto con Roberta che per me sono gravi”. Successivamente è arrivata in studio Doriana, donna di 33 anni, che si è presentata subito:: “Sono laureata in Giurisprudenza e sto conseguendo una seconda laurea. Ho una vita lavorativa abbastanza intensa. Sono stata sposata e sono separata. Non ho figli. La nostra storia è durata meno di un anno”. Ma lo stesso cavaliere ha subito stoppato la conoscenza rivelando il suo particolare punto di vista: “Mi sembri una persona molto dinamica, vedo che sei molto sportivo come me. Quello che traspare è che sei solare. Esteticamente di impatto non rispecchia i miei canoni”.