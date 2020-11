Maristella, morta a 20 anni di Covid: “Dobbiamo tutelare i più fragili”

La storia di Maristella, una giovane di Massafra morta a 20 anni di Covid: “Dobbiamo tutelare i più fragili”.

Ancora una giovanissima vita spezzata a causa del Coronavirus. Dopo Chiara, giovane madre di Romano Cavanese di 21 anni e Martina Bonaretti, 21enne di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, è la volta di Maristella. Lei di anni ne aveva 20 e viveva a Massafra, in provincia di Taranto.

Leggi anche -> Morta Martina Bonaretti, chi era la 21enne emiliana colpita dal Covid

La ragazza era tetraplegica e sul suo fisico già messo in ginocchio il Coronavirus ha fatto presa facile. Così, qualche tempo fa, era stata ricoverata all’ospedale Moscati di Taranto. Invece, nei giorni scorsi la tragica notizia che la giovane aveva perso la sua battaglia per la sopravvivenza. La sua vicenda è la testimonianza che non solo gli anziani vanno difesi e tutelati dal virus, ma che tante sono le persone fragili, che rischiano.

Leggi anche -> Covid, Olga e Vincenzo muoiono lo stesso giorno dopo 63 anni di matrimonio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi era Maristella, la ragazza morta a 20 anni di Covid

“Maristella è stata una vera insegnante di vita, perché ha educato alla tenerezza e alla gioia”, l’ha ricordata la dirigente scolastica del liceo De Ruggieri, Elisabetta Scalera, frequentato dalla giovane. Tante sono le riflessioni che ha portato nella cittadina in provincia di Taranto la morte di questa giovane, amata davvero dall’intera comunità. La sua fragilità non è stata abbastanza tutelata, ha sottolineato più di qualcuno.

In particolare, questo è stato il senso dell’omelia di don Michele Quaranta, parroco della chiesa di San Leopoldo, che ha celebrato per i pochi familiari presenti il funerale della ragazza. “Rispettiamo le regole”, l’invito del sacerdote, che ha ricordato: “Dobbiamo ad ogni costo rispettare le regole, per evitare che altri innocenti come Mariastella, possano essere ingiustamente colpiti dal male e dalla morte. In questo momento lei ci chiede di difendere e custodire i più fragili, che potrebbero soccombere a causa di comportamenti superficiali ed irresponsabili”.