Incidente stradale | muore tra le fiamme dopo scontro fra tir e furgone

È terribile l’incidente stradale a seguito del quale una persona ha perso la vita, intrappolato tra le fiamme nell’abitacolo del suo furgone.

Un altro incidente stradale si è chiuso in tragedia. Ed è uno dei tanti che purtroppo avvengono sulla rete di viabilità italiana. In Campania è avvenuto uno scontro fatale tra un furgone ed un camion, nella mattinata di venerdì 20 novembre 2020. Lo schianto ha avuto luogo su di un tratto della Strada Statale 7 bis, su di un tratto tra le località di Casoria e di Casalnuovo, in provincia di Napoli.

A morire in questo incidente stradale è un uomo, la cui identità e le altre generalità sono ancora in fase di riconoscimento. Purtroppo il furgone sul quale si trovava al volante ha centrato in pieno un tir che lo precedeva. Il botto ha innescato un incendio. Ma a causa dell’abitacolo deformato da quanto avvenuto, questa persona non è riuscita ad uscire ed a mettersi in salvo. Le fiamme lo hanno avvolto. Le forze dell’ordine intervenute per prestare soccorso hanno potuto constatare che stava viaggiando da solo.

Incidente stradale, possibile che tutto sia avvenuto per via della pioggia

Altri automobilisti di passaggio hanno sollecitato l’intervento di carabinieri, ambulanze e Vigili del Fuoco. I pompieri hanno provveduto ad estrarre il corpo dalle lamiere incidentate, oltre a ripulire il fondo stradale cosparso di detriti e di rottami. Invece i militari hanno svolto i rilievi del caso, chiudendo il tratto interessato da questo incidente stradale. Sembra che la causa di tutto sia da ricondurre al manto stradale reso scivoloso a causa della pioggia. Questo è l’ennesimo episodio che si conclude in un dramma e che porta un individuo a perdere la vita in circostanze tragiche.

