Ginevra Lamborghini: la minigonna è da urlo, i fan in delirio

Ginevra Lamborghini, bella sorella di Elettra, ha mandato in visibilio i fan con uno scatto in cui si mostra con una minigonna inguinale.

Buon sangue non mente, la famiglia Lamborghini è popolata da bellissime donne e ragazze. Da anni ormai conosciamo la procace bellezza di Elettra, divenuta una cantante di fama internazionale. L’esuberante artista, però, non è l’unica bellezza in famiglia, sua sorella Ginevra non è da meno.

Praticamente coetanee le due Lamborghini sono due donne molto differenti: Elettra ama truccarsi e vestirsi in maniera esuberante, il suo corpo è ricoperto di tatuaggi e piercing ed anche con il trucco tende a voler sottolineare l’effetto impattante della sua persona; Ginevra al contrario ha uno stile più minimale e classico, votato alla semplicità sia nel vestiario che nel trucco.

Ginevra Lamborghini manda in tilt i social con una minigonna inguinale

Ciò non significa che la sorella meno nota delle Lamborghini risultati meno sensuale. Dal suo account Instagram è possibile vedere come Ginevra sia di un’avvenenza fuori dal comune e riesca a catturare lo sguardo e l’attenzione di tutti anche con uno stile meno estremo della sorella. L’ennesima dimostrazione la ragazza l’ha data mostrando il suo outfit giornaliero nelle storie di Instagram.

In queste Ginevra si mostra con indosso una camicia bianca, le cui maniche sono accuratamente arrotolate a metà avambraccio. A completare il vestiario una minigonna inguinale che permette di vederle le game ricoperte da un paio di collant neri ma con una maglia decisamente sottile che regala qualche trasparenza. Lo scatto ha letteralmente mandato in delirio i suoi follower, i quali si sono prodotti in commenti sdolcinati, audaci e lusinghieri per sottolineare quanto fosse bella e sensuale con quegli abiti.