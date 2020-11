GF Vip, Giacomo Urtis lancia una bomba: De Blanck sconvolta

By

Giacomo Urtis è entrato nella Casa del GF Vip da pochissimo, ma ha già lanciato una bomba che la lasciato la contessa De Blanck sconvolta.

I fans del “Grande Fratello Vip” non vedono l’ora di vedere la prossima puntata, in onda questa sera venerdì 20 novembre 2020. Nel frattempo il chirurgo plastico Giacomo Urtis, entrato nella Casa in qualità di ospite, ha già lanciato una bomba nel bunker di Cinecittà.

Giacomo Urtis è nella Casa del “GF Vip” 5 con una missione da portare a termine, quella di svelare i segreti di alcuni concorrenti e non sta perdendo tempo. Verso la tarda sera di ieri, infatti, il chirurgo dei vip si è lasciato andare ad un pettegolezzo su una parente di uno dei concorrenti. Nelle scorse ore, infatti, ha lasciato di stucco Patrizia De Blanck con un rumor sulla figlia Giada. Il medico estetico ha letto il contenuto di una busta che, a suo avviso, aveva un gossip bollente. Le parole che ha rivolto alla Contessa sono state le seguenti: “Rocco Siffredi l’ha puntata per il suo ultimo film“, ha rivelato.

Patrizia De Blanck, la figlia Giada cambia carriera

Tommazo Zorzi, che non ha peli sulla lingua, si è intromesso nella discussione: “Contessa gireranno il film a casa tua“, ha ironizzato l’influencer. Anche Selvaggia Roma e Stefania Orlando hanno lasciato viaggiare la loro fantasia, sostenendo che fosse piuttosto possibile che il film hard venisse girato in casa De Blanck. La Contessa, però, nonostante fosse in difficoltà, ha risposto prontamente: “Tu la conosci Giada, figurati se fa una cosa del genere“, ha detto a Giacomo Urtis.

Giada De Blanck e la madre Patrizia sono legatissime e vivono insieme nella villa di proprietà della Contessa. In più occasioni la nobildonna ha rivelato di sentire molto la mancanza della figlia, che non vede da più di due mesi. Intanto, fuori dalla casa, Giada ha raccontato di recente un dramma personale che ha vissuto a “Storie Italiane“: la Contessina è stata perseguitata con messaggi macabri e indesiderati da un trentenne, che ha denunciato per stalking.