Elisabetta Gregoraci | chi è il suo ex Mino Magli che la accusa

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere quanto dichiarato da un ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci. Si tratta di Mino Magli, stilista che in passato ha fatto coppia fissa con la showgirl calabrese, prima che lei si fidanzasse con Briatore. Con il quale si è poi sposata nel 2008. “Tredici anni fa andava a trovare Flavio in una clinica romana, poi quando usciva mi chiamava di nascosto e passava le notti con me”, ha affermato Mino Magli.

Quest’ultimo afferma di avere avuto una lunga relazione con la Gregoraci, durata dal 2001 al 2007. “Ma più che di un fidanzamento parlerei di una bella frequentazione, lei si era messa con Briatore ad un certo punto. Eppure mi disse che tra loro non c’era niente, solamente un contratto. Era il 2005”. Tutte queste rivelazioni Magli le ha fatte al settimanale ‘Oggi’. I due si conobbero quando Elisabetta Gregoraci aveva 21 anni e posò per uno shooting fotografico allo scopo di pubblicizzare la linea di abbigliamento di Mino.

Elisabetta Gregoraci, le dichiarazioni di Mino Magli su lei e Flavio Briatore

“Per via di quel contratto, dopo 4 anni di relazione non abbiamo più potuto vederci alla luce del sole. Il contratto con Briatore le serviva per la carriera e per il suo futuro e Flavio sapeva di noi due. Nel 2007 fu proprio lui a mettere fine a tutto quanto”, afferma Mino Magli da Barbara D’Urso. Lo stilista fa anche riferimento ad una tenera luce di candela che la Gregoraci gli preparò, dicendogli di pensare solo a quel momento romantico, senza considerare quanto stava avvenendo. “Avvenne dopo un viaggio in Kenya di lei con Briatore, con il quale flirtava”.

