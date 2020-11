Elisa Isoardi, la rivelazione: “Mia mamma ha pianto”

Elisa Isoardi, una tra le concorrenti più apprezzate di Ballando con le stelle, ha fatto una rivelazione sul finale del programma.

Questa del 2020 è stata l’edizione più travagliata della storia di “Ballando con le Stelle“, in cui tra positività al Covid, infortuni vari, intossicazioni alimentari e ritiri, la coppia che ha avuto più sfortuna è stata quella formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno affrontato prima il ricovero per un’operazione d’urgenza per appendicite del maestro di ballo, poi hanno dovuto lottare con la tendinite della conduttrice che l’ha costretta al ritiro. I due ora sono in finale a causa della vittoria allo spareggio e la Isoardi ha voluto svelare in un’intervista con Gente un retroscena su sua madre. “Dal primo giorno abbiamo lavorato per arrivare fino in fondo, senza deconcentrarci mai dall’obbiettivo. Mia mamma Irma e mia zia hanno pianto quando mi hanno vista ballare“, ha rivelato la popolare conduttrice.

Elisa Isoardi e l’alchimia con Raimondo Todaro

Da quando è iniziata l’edizione 2020 di “Ballando con le Stelle” si vocifera di un presunto flirt tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che è stato però smentito dai diretti interessati. In molti continuano a pensare che i due formino una bella coppia, soprattutto dopo tutte le vicissitudini che hanno dovuto affrontare insieme, che li hanno inevitabilmente avvicinati. “C’è alchimia, c’è fiducia, ci vogliamo bene. Coppia perfetta? Quasi quasi iniziamo a crederci anche noi“, ha scherzato la Isoardi.

“Non sono mai stata una donna fisica, avevo un approccio più maschile dovevo essere io a decidere come e quando. Raimondo Todaro mi ha aiutata ad ammorbidirmi e a risolvere anche questo tabù“, ha rivelato Elisa Isoardi. Da quando la conduttrice ha iniziato a ballare, infatti, ha riscoperto la propria sensualità e femminilità. Domani sera la conduttrice gareggerà con Raimondo Todaro per aggiudicarsi la vittoria.