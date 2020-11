Diletta Leotta | lei si mostra in vesti speciali su Instagram | FOTO

Instagram è la principale cassa di risonanza che Diletta Leotta usa per promuovere la propria immagine. La giornalista svela un nuovo impegno.

Nonostante la pandemia in corso, per Diletta Leotta di cose da fare ce ne sono eccome. La 29enne giornalista sportiva originaria di Catania e volto principale dell’emittente DAZN parla ai fans di un compito che le è stato assegnato. Si tratta della conduzione del Web Marketing Festival. “Un vero piacere per me, quando c’è da confrontarsi su innovazione, integrazione, salute e condivisione”. E la scelta su un volto capace di veicolare attenzione ed interesse non poteva cadere su un soggetto migliore. Infatti tutti son pazzi di Diletta Leotta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta, la più desiderata dagli italiani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

