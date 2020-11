Chiara Ferragni | lei ha già fatto l’albero di Natale | Vi piace? FOTO

Su Instagram Chiara Ferragni ci mostra il suo albero di Natale, in uno scatto che la vede protagonista con un bell’outfit total pink.

Non finisce mai di stupire Chiara Ferragni. Ogni suo post pubblicato su Instagram non è mai banale e riesce a fare sempre proseliti. La potentissima influencer sa sempre come fare per colpire nel segno. Del resto non è che uno abbia quasi 22 milioni di followers per caso. Anche nel caso di pubblicazioni che avvengono per puro scopo commerciale, la 35enne cremonese conosce a giusta metodologia comunicativa per veicolare un certo tipo di messaggio ed un preciso indirizzo di emozioni. È proprio quel che accade in una breve clip realizzata per una azienda attiva nell’ambito della erogazione energetica.

I commenti dei fans sono tutti di divertimento e di parole di elogio per la Ferragni. Che potrebbe valere alla grandissima anche in qualità di attrice, allo stesso modo di come risulta essere la migliore influencer al mondo. La moglie di Fedez non passerà mai di moda. e c’à da giurare che il successo di lei e dei Ferragnez – di fatto un vero e proprio brand – aumenterà ancora di più nei prossimi mesi. Infatti Chiara ha annunciato qualche settimana fa di aspettare un bambino. Il piccolo Leone sarà quindi un fratello maggiore e gli ammiratori della Ferragni e di Fedez non stanno più nella pelle.

