Carlo Conti | sorpresa per l’ultima puntata di ‘Tale e Quale Show’ VIDEO

Incombe l’ultima puntata di ‘Tale e Quale Show’ e Carlo Conti spiazza tutti con questo annuncio giunto in maniera del tutto inattesa.

Messaggio social di Carlo Conti che finalmente non è più positivo e sarà in studio per Tale e Quale Show Foto dal webFinalmente il virus è alle spalle, per Carlo Conti. Il conduttore televisivo, dopo avere saltato di persona tre puntate del suo ‘Tale e Quale Show‘, tornerà in studio per presentare di persona l’amatissimo programma di intrattenimento di Rai 1. Il 59enne fiorentino aveva presentato da casa le puntate di venerdì 30 ottobre e quella del 13 novembre. Nel mentre aveva avuto luogo una degenza di alcuni giorni in ospedale a causa di alcune complicazioni.

Niente di preoccupante, sostanzialmente, ma Carlo aveva dovuto fare ricorso ad una osservazione più attenta da parte dei medici. Sul suo profilo personale Instagram però arriva finalmente l’annuncio che non è più positivo. Il noto volto televisivo sta meglio e può ora essere presente in prima persona. Ad accoglierlo ci sarà la squadra dei giurati composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e da Gabriele Cirilli, che ne hanno fatto le voci in studio in maniera brillante in queste ultime tre settimane.

Carlo Conti, la sua presenza a ‘Tale e Quale Show’ una gradita sorpresa

La notizia giunge in maniera tanto piacevole quanto inaspettata. E Conti l’ha data accompagnando a tale annuncio una foto in cui si mostra in viaggio in treno da Firenze a Roma. Tra l’altro si tratta di un appuntamento importante, dal momento che ‘Tale e Quale Show’ è giunto al suo atto finale. Ed allo stesso modo, nella serata di sabato 20 novembre 2020 i telespettatori di Rai 1 assisteranno alla finale di ‘Ballando con le Stelle’.

