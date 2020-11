Delusa Emma Marrone dopo l’eliminazione a X Factor di Blue Phelix: la dura accusa del giudice del format di Sky

Nuova puntata ricca di colpi di scena ad X Factor con l’eliminazione ad inizio appuntamento di Blue Phelix. E così la stessa giudice Emma Marrone ha accusato: “Purtroppo qui in Italia non siamo pronti”. Così il cantante e TikToker, Francesco Franco, ha dovuto dire addio al suo sogno di arrivare in finale al quarto live dopo aver fatto della squadra degli Under Uomini. I vari concorrenti si sono esibiti inizialmente cantando i loro inediti: il primo eliminato è stato proprio lui dopo appena dieci minuti di gara.

Blue Phelix eliminato, la delusione di Emma

Subito dopo Emma ha espresso tutta la sua rabbia: “Io penso di aver fatto tutto il possibile, purtroppo è un giorno e i giochi non sempre sono leali. Francesco ha saputo dimostrare grande coraggio nelle sue esibizioni a mostrarsi per come è veramente senza dissimulare, senza nascondersi, senza avere paura delle schifezze e delle porcate che si vedono ogni giorno. Ha pagato lo scotto del giudizio e del pregiudizio. Purtroppo in Italia non siamo ancora pronti”. Così Emma resterà in gara soltanto solo con Blind: il secondo eliminato della serata, infine, è stato Vergo.