Benedetta Rossi, la rinascita dopo la grave perdita: “Ecco come ho fatto”

Benedetta Rossi ha finalmente ritrovato il sorriso dopo un periodo molto difficile e doloroso per lei e il suo compagno.

Per Benedetta Rossi e il suo compagno Marco Gentili è finalmente arrivato il sereno dopo la tempesta. La famosa food blogger e la sua dolce metà possono finalmente tornare a sorridere e lasciarsi alle spalle un periodo davvero difficile per loro dal punto di vista emotivo: nei mesi scorsi hanno dovuto fare i conti con la perdita dello storico cane Nuvola, che per tanti anni ha riempito la loro casa di allegria e amore.

La lezione di Benedetta Rossi

Con la sua migliore amica a quattro zampe sempre nel cuore, Benedetta Rossi ha deciso di far entrare un nuovo cane in famiglia: Cloud. Il quadrupede è davvero bellissimo, oltre che molto allegro, solare e pieno di vita. Il cucciolone si diverte a scorrazzare per la casa e nel bellissimo giardino della Signora delle ricette “fatte in casa”, prendendo confidenza con gli spazi.

Benedetta e Marco hanno ricordato Nuvola a Oggi è un altro giorno: “È stato con noi 17 anni, è venuto per caso, era un cucciolo e stavamo costruendo la nostra casa. È sempre stato con noi, ha fatto parte della nostra famiglia come un componente a tutti gli effetti. Era molto anziano, 17 anni per un cane sono tanti, e quindi lo abbiamo coccolato e accudito come si fa con uno di famiglia. Gli siamo stati molto vicini e abbiamo in parte condiviso sui social network questo passaggio doloroso, le persone ci sono state molto vicine in quel periodo, anche nel giorno che se n’è andato”.

Marco ha poi raccontato come è arrivato Cloud: “Un giorno, guardando i messaggi, ho visto quello di una ragazza che diceva che davano in adozione dei cuccioli. Ho aperto il link e mi è spuntato il viso di un cane che mi ha ricordato Nuvola da cucciolo. Ho scorso un po’ l’immagine e ho scoperto che si chiamava Cloud, nuvola in inglese… Cloud era l’unico non prenotato, era destino e abbiamo fatto bene: è subito scattato qualcosa di magico, che ci ha risollevati dal dolore”.

