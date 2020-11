Belen, Rocco Siffredi: “Ti manda al manicomio, tutti la vogliono”

Ancora dichiarazioni bollenti da parte di Rocco Siffredi, che ha speso parole d’elogio a Belen: la modella argentina manda tutti al manicomio

Rocco Siffredi è sempre stato un uomo di parole ficcanti. E così il porno attore, dopo la positività riscontrata al Coronavirus, è rinchiuso in casa insieme alla famiglia per la quarantena. Così ha rilasciato una lunga intervista a Mowmag, in occasione del MotoFestival, parlando anche del periodo buio di Andrea Iannone e del suo rapporto con l’ex Belen Rodriguez. “Ci vuole una patente molto più importante, perché quella costa, è difficile da gestire… ti manda al manicomio!”. Poi ha aggiunto: “Ecco, purtroppo questo ragazzo ha avuto la sfortuna di essere invidiato dall’Italia intera per Belen. Però alla fine gestirla è dura. Molto dura, con tutto il bene che le voglio”.

Belen, la verità di Rocco Siffredi sulla modella

“Ragazzi, in Italia tutti vorrebbero chia…re con Belen, ma nessuno ci si vuole innamorare”, il commento del porno attore senza mezze misure. Infine, lo stesso Siffredi ha svelato: “L’unico che ci è cascato è stato Iannone. lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire… per portare lei non va bene la patente che hanno ‘sti ragazzi!”. Attualmente la stessa modella argentina sta vivendo una nuova storia d’amore dopo l’addio con l’ex Stefano De Martino. I due sono in buoni rapporti dopo il freddo iniziale anche per quanto riguarda il piccolo Santiago, che si divide tra mamma e papà.