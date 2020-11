Ballando, Roberto Alessi avverte: “Rischia di vincere Paolo Conticini”

Paolo Conticini è tra i partecipanti rimasti in gara per la finale di Ballando con le Stelle. Roberto Alessi preannuncia la sua vittoria.

Uno dei concorrenti che ha stupito maggiormente per il suo percorso a “Ballando con le Stelle” è Paolo Conticini. L’attore ha sorpreso sia per la sua bella presenza, che per le sue doti inaspettate nel ballo, che lo hanno portato alla finale del talent condotto da Milly Carlucci.

LEGGI ANCHE -> Ballando con le Stelle, Paolo Conticini rivela: “Mi è preso un colpo”

LEGGI ANCHE -> Paolo Conticini e Veera Kinnunen: “Faremo un ballo più a nudo”

L’attore Paolo Conticini è stato presente oggi in collegamento a “Storie Italiane” con la sua compagna di ballo Veera Kinnunen e i due hanno ricevuto i complimenti anche del direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Il giornalista non ha usato mezzi termini ed ha chiosato: “Conticini rischia di vincere eh!“. Alessi non sembra essere l’unico a pensarla così, ma ormai non manca molto per sapere chi sarà la coppia di ballerini che si aggiudicherà la vittoria a “Ballando con le Stelle“. Il prossimo sabato sera, infatti, si disputerà la finale del programma che tra i favoriti vede Daniele Scardina e Gilles Rocca.

LEGGI ANCHE -> Ballando con le Stelle | Fonts positivo | “La Mussolini in finale con Peron”

Paolo Conticini, il favorito di Roberto Alessi

Paolo Conticini mai avrebbe pensato all’inizio di quest’edizione di “Ballando con le Stelle” che sarebbe potuto arrivare in finale. Non si aspettava un tale successo di consensi e tutti quelli che hanno cercato di fare delle previsioni sull’esito finale del talent show lo hanno messo tra i favoriti. Anche Roberto Alessi, in collegamento da Eleonora Daniele a “Storie Italiane” si è espresso a favore della coppia formata dall’attore e da Veera Kinnunen: “Sono molto bravi: la coppia è stupenda“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

La coppia formata dall’attore Paolo Conticini e la ballerina Veera Kinnunen si candida alla vittoria finale di “Ballando con le Stelle“. Roberto Alessi, durante il suo collegamento da Eleonora Daniele, ha sottolineato un loro punto a favore: “Conticini è un ‘manzottone polpa famiglia, va via come il pane“, ha ironizzato.