Uomo investito | auto travolge netturbino al lavoro e lo uccide

L’uomo investito a Torino non ce l’ha fatta: era un operatore ecologico che stava ripulendo la strada, una vettura lo ha centrato in pieno.

È morto in ospedale l’uomo investito da un’auto a Torino. Si trattava di un operatore ecologico di 60 anni, che stava lavorando in corso Trapani. L’incidente ha avuto luogo nella giornata di mercoledì 18 novembre, di mattina. Mentre stava ripulendo la strada dalle foglie secche cadute dagli alberi antistanti, un veicolo che è passato a velocità sostenuta lo ha travolto.

Il 60enne lavorava per la società Amiat, che opera nel capoluogo del Piemonte per tenere i luoghi urbani puliti. Condotto in ospedale dove ha ricevuto un ricovero urgente in codice rosso, l’uomo investito ha perso la vita dopo diverse ore. I medici che lo hanno preso in cura non sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni. Il quadro clinico era parso estremamente compromesso sin da subito e le lesioni riscontrate a seguito dell’impatto sono risultate troppo gravi.

Uomo ucciso, era un operatore ecologico al lavoro in strada

Il dramma si è verificato alla presenza di altre persone. Tutti i loro resoconti fatti alle forze dell’ordine chiamate ad intervenire fanno capire come la persona al volante non si sia minimamente accorta di quanto avvenuto. Il luogo dove è avvenuto tutto quanto ha visto i rilievi del caso effettuati da parte della Polizia Municipale di Torino, sezione infortunistica. La dinamica ricostruita riferisce dell’auto che ha investito l’operatore ecologico nel corso di una manovra di sorpasso ad un’altra vettura. Il guidatore non avrebbe notato né il cartello di segnalazione di lavori in corso né il netturbino. Non si sa se le forze dell’ordine abbiano rintracciato o meno questa persona. Potrebbe prefigurarsi con relativa certezza il reato di omicidio stradale oltre forse ad altre ipotesi di accusa.

