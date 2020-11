Stupro su oltre 200 bambini | lui viene violentato e ucciso per punizione

In galera da svariato tempo per stupro su più di 200 bambini, un uomo viene ammazzato al compagno di cella dopo una sevizia “per punirlo”.

Lui è diventato tristemente famoso per avere commesso stupro e violenze carnali su più di 200 bambini, secondo quanto ritenuto dalle forze dell’ordine. Ma Richard Huckle non è più vivo. Lo ha ucciso un compagno di cella che condivideva con lui la prigionia. Si tratta di un certo Paul Fitzgerald, che ha voluto punirlo in maniera crudele e per contrapasso.

Leggi anche –> Alberto Genovese | la sua difesa | ‘Mi drogo da anni e non capisco niente’

Infatti Fitzgerald ha abusato di Huckle sottoponendolo a sua volta a stupro prima di ammazzarlo. Interpellato dalle forze dell’ordine, l’omicida ha confessato candidamente di avere voluto vestire i panni del giustiziere. Ha voluto fargli assaggiare la sua stessa medicina e fargli provare la sofferenza che Richard Huckle aveva causato a tanti altri bambini. Voleva assolutamente fargliela pagare.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE –> Adolescente suicida in India: era stata stuprata da 3 uomini

Leggi anche –> Stupra la figlia | aveva anche costretto la moglie a prostituirsi

Stupro, compagno di cella ammazza il violentatore più famoso di Gran Bretagna

Anche Paul Fitzgerald si trova in prigione per reati di stupro e di violenza carnale. L’omicidio è avvenuto con il carnefice che ha seviziato la vittima utilizzando uno strumento da cucina. Poi Huckle è morto strangolato a causa di un laccio annodato con energia attorno al collo. Lui si trovava in galera sin dal 2014.

LEGGI ANCHE –> Violenza carnale | italiano arrestato in Francia per abusi su figlie delle compagne

LEGGI ANCHE –> Orbassano | 17enne tenta violenza e strangolamento a 50enne