Stasera in tv | Hunter Killer – Caccia negli abissi: cast, trailer e trama

Hunter Killer – Caccia negli abissi, film del 2018 diretto da Donovan Marsh, è l’adattamento cinematografico del romanzo Firing Point scritto da Don Keith e George Wallace: le anticipazioni di oggi, 19 novembre

Un colpo di Stato e un comandante che improvvisamente si ritrova sulle spalle la responsabilità di disinnescare un evento che potrebbe portare a un conflitto mondiale: questi gli ingredienti principali del film Hunter Killer – Caccia negli abissi… Scopriamo insieme la trama della pellicola che andrà in onda oggi, 19 novembre, alle ore 21.20 su Rai 3.

Leggi anche –> Stasera in tv film – Doc | Nelle tue mani: personaggi e ultimo episodio

Hunter Killer – Caccia negli abissi, trama

Il ministro della difesa russo attua un colpo di Stato e il comandante del sottomarino USS Arkansas, Joe Glass, spalleggiato da un team di Navy SEAL, si ritrovano nel bel mezzo di questo ciclone. Dovranno cercare di salvare il presidente russo, in caso contrario il pronostico è assai nefasto: si scatenerà un conflitto mondiale.

Nello specifico, il Tampa Bay è il sottomarino Hunter Killer della Marina statunitense disperso in acque russe.

Inoltre sull’imbarcazione c’è un equipaggio di 110 uomini e il Pentagono non sa se questi sono ancora in vita oppure no. Parallelamente, la preoccupazione principale rimane il dubbio che la Russia si sia impossessata dei sistemi riservati americani custoditi a bordo del Tampa Bay.

Hunter Killer, cast:

Gerard Butler (Joe Glass)

Gary Oldman (Charles Donnegan)

Common (John Fisk)

Linda Cardellini (Jayne Norquist)

Toby Stephens (Bill Beaman)

Carter McIntyre (Brian Edwards)

Zane Holtz (Paul Martinelli)

Caroline Goodall (presidente Dover)

Alexander Diachenko (presidente Zakarin)

Michael Nyqvist (Sergi Andropoyov)

Mikhail Gorevoy (Dmitri Durov)

Ilia Volok (capitano Vladimir Sutrev)

David Gyasi (Wallach)

Ryan McPartlin (Matt Johnston)

Michael Trucco (Devin Hall)

Shane Taylor (Turner)

Jurij Kolokol’nikov (Oleg)

Igor’ Žižikin (tenente Tretiak)

Corey Johnson (capitano Tampa)

Cosmo Jarvis (tecnico)

Michael Jibson (Reed)

Gabriel Chavarria (Jimenez)

Adam James (Capitano Forbes)

Hunter Killer, trailer del film

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI