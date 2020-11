Stasera in tv film – Doc | Nelle tue mani: personaggi e ultimo episodio

Oggi, 19 novembre, Doc – Nelle tue mani su Rai 1 torna in prima serata e in prima visione: trama dell’ultimo episodio di stagione, cast e personaggi della fiction Rai

Luca Argentero è Andrea Fanti, protagonista di Doc – Nelle tue mani, fiction in onda stasera in televisione su Rai 1 alle ore 21.25. La storia narrata durante le 16 puntate della serie prende ispirazione dal libro autobiografico del Dr. Pierdante Piccioni intitolato Meno dodici. Scopriamo insieme la trama dell’ultima puntata della stagione, in onda questa sera in tv.

Doc – Nelle tue mani, l’ultima puntata della fiction di Rai 1

Nel pieno delle riprese della serie tv Rai Doc – Nelle Tue Mani, l’attività è stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Riguardo la vicenda Luca Argentero a Domenica in aveva raccontato:

“Come tanti siamo stati colti da questa emergenza. Abbiamo le prime quattro puntate pronte e poi in autunno ci sarà il gran finale di stagione”.

E così è stato, infatti, con il 16° episodio intitolato Io ci sono, in onda in prima serata stasera in tv, siamo finalmente giunti al gran finale di stagione.

Episodio 16 – Io ci sono

Le condizioni di Agnese, ricoverata e sotto la responsabilità di Andrea, peggioreranno drasticamente, tanto che tutti i medici del reparto accorreranno in aiuto del protagonista per cercare di salvare la vita alla paziente. Alba e Riccardo inizieranno una storia d’amore, mentre Elisa e Gabriel si ritroveranno a dover affrontare una situazione molto difficile. Nel frattempo Andrea verrà allontanato dall’ospedale a causa della denuncia fatta nei suoi confronti da un ex specializzando.

Lorenzo cercherà di contrastare Sardoni mentre Giulia si farà coinvolgere dal dubbio che fra Andrea e il suo ex primario possa esserci ancora qualcosa.

Doc – nelle tue mani, personaggi e cast:

Luca Argentero (Andrea Fanti)

Matilde Gioli (Giulia Giordano)

Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini)

Sara Lazzaro (Agnese Tiberi)

Raffaele Esposito (Marco Sardoni)

Alberto Malanchino (Gabriel Kidane)

Silvia Mazzieri (Alba Patrizi)

Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna)

Simona Tabasco (Elisa Russo)

Giovanni Scifoni (Enrico Sandri)

Beatrice Grannò (Carolina Fanti)

Pia Lanciotti (Fabrizia Martelli)

