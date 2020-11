Romina Power Instagram | rimpianti e ricordi mai visti | FOTO

Foto Romina Power Instagram, la cantante fa emozionare i suoi ammiratori con gli scatti pubblicati sul suo profilo personale social.

Per Romina Power Instagram è un museo dei ricordi. L’amatissima cantante statunitense, da decenni naturalizzata italiana, sin da quando è presente sul social network arricchisce il suo profilo con degli scatti appartenenti tanto al presente quanto specialmente al passato. Molte immagini riguardano la sua amatissima figlia Ylenia Carrisi. Lei non la dimenticherà mai e tante volte fa vedere fotografie risalenti al periodo nel quale la giovane faceva parte della sua vita. Prima che tutto divenisse un inferno e che la 24enne sparisse dalla circolazione. Avvenne il 31 dicembre 1993, mentre Ylenia si trovava negli Stati Uniti e la sua famiglia era a casa, a Cellino San Marco.

Romina Power Instagram, i tanti ricordi della cantante

Ancora oggi, a distanza di tanto tempo, la speranza tiene banco nel cuore di Romina Power ed Instagram è impiegato anche allo scopo di avere delle possibili novità. Lei e gli altri suoi figli, Yari su tutti, sono convinti che Ylenia sia ancora vivo. Il mese di novembre poi è speciale, in quanto la ragazza era nata proprio in questo periodo, il giorno 29. A fine mese lei avrebbe compiuto 50 anni. Ma per Romina Power Instagram è anche il modo per mostrare ai suoi followers alcune curiosità legate alla carriera.

