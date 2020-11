Rita Pavone fa infuriare Anna Tatangelo: “Tu? Cantavi con Gigi D’Alessio”

Rita Pavone lancia una frecciatina ad Anna Tatangelo ricordandole che ad inizio carriera ha cantato con Gigi D’Alessio.

Durante la puntata di ieri sera di All Together Now, c’è stata una piccola schermaglia tra Rita Pavone e Anna Tatangelo. Tutto è cominciato quando si sono esibiti sul palco gli Amabili, un duo canoro formato da marito e moglie. Non è la prima volta che la coppia divide il muro sul giudizio: c’è chi ritiene che la moglie dovrebbe farsi da parte perché il marito avrebbe una capacità vocalica superiore e chi invece non li vorrebbe separare perché convinto che insieme funzionino.

Tra coloro che li ritengono perfetti così come sono c’è anche Anna Tatangelo. A suo avviso non c’è motivo di separarli, perché: “Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme”. Conclusa la frase è intervenuta Rita Pavone, la quale ha lanciato una frecciata alla più giovane collega: “Anche tu cantavi in coppia con Gigi D’Alessio“. Un commento che ha mandato su tutte le furie l’artista campana, la quale ha risposto decisamente a tono.

Anna Tatangelo risponde a Rita Pavone: “Scatta la rissa”

Visibilmente contrariata per la frase di Rita Pavone, la Tatangelo non fa attendere una risposta precisa e secca: “Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent’anni fa. Poi lui lavora da trent’anni e io da vent’anni ognuno per la sua strada. Poi è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l’unica separata qui”. Per stemperare la tensione interviene anche Francesco Renga, il quale commenta ironicamente: “Adesso scatta la rissa”.

Ovviamente il diverbio tra le due cantanti ha avuto una eco anche sui social, dove i fan della trasmissione commentano in diretta ciò che succede. La maggior parte ritiene che Anna abbia zittito Rita e c’è anche chi scrive: “L’hai asfaltata”. La Pavone accusa il colpo e replica con un post su Twitter in cui scrive: “Non rispondo a chi ha meno di 30 follower”.