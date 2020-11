Patrizia De Blanck minaccia Stefania Orlando: interviene il marito

Nella Casa del Grande Fratello Vip c’è tensione tra la Contessa De Blanck e Stefania Orlando. Interviene il marito della conduttrice.

Patrizia De Blanck non ha affatto gestito bene la prima nomination al “Grande Fratello Vip“. Dopo la diretta dello scorso lunedì la Contessa a scoperto chi è stata a nominarla: Giulia Salemi, Adua Del Vesco e Stefania Orlando. Alle prime due ha già detto cosa pensa e adesso è il turno della conduttrice.

La Contessa De Blanck ha usato parole dure con Giulia Salemi e Adua Del Vesco e, adesso, è il turno di Stefania Orlando, con la quale non c’è mai stato un buon rapporto nella Casa. Durante una chiacchierata in giardino, alla quale erano presenti anche Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, la Contessa ha fatto delle minacce: “Stefania non mi è mai piaciuta. Nella puntata precedente mi dice: non mi nominare. Questa volta gliel’ho detto: non ti nomino. E mi nomina lei. Quando succedono queste cose io l’amicizia la levo. Con voi ci scambieremo il numero di telefono. Tu amica mia non lo sarai mai più. Manco ti filo. Anzi, tanto poi io giro nei posti… non finisce, eh. Me la sono legata al dito. Perché poi è per colpa sua che io sto in nomination. Non te lo consento“.

Scontro duro tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando

Quelle di Patrizia De Blanck sono parole forti che non sono piaciute per niente ai fans del “Grande Fratello Vip“. Stefania Orlando è una delle concorrenti più amate della quinta edizione e in molti criticano il comportamento della Contessa. Nella questione è intervenuto anche il marito della conduttrice, Simone Gianlorenzi. “Vai, vai a fare terra bruciata a Stefania, vai tesoro… puoi iniziare già da lunedì! Sappi che su Twitter te la sei già fatta da sola la terra bruciata attorno… e Twitter è il mondo, quello vero“, commenta sul popolare social.

Questa non è la prima volta in cui Gianlorenzi commenta sul modo della Contessa di trattare sua moglie Stefania Orlando. Tra i due c’è stato anche un confronto acceso in una delle ultime puntate del “GF Vip“, ma non è cambiato nulla: la De Blanck continua ugualmente ad attaccare la conduttrice. La nomination che l’ha mandata su tutte le furie, non è neanche eliminatoria: il meno votato, però, andrà nuovamente al televoto.