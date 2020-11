Matrimonio a prima vista 2020: i motivi del divorzio di Giorgia e Luca

Il percorso a Matrimonio a prima vista 2020 di Giorgia e Luca si è concluso con un divorzio, scopriamone le ragioni.

Si è concluso l’esperimento sociale e docu-reality Matrimonio a Prima Vista 2020. Nel corso dell’ultima puntata abbiamo ricevuto una sorpresa riguardo le coppie che hanno deciso di continuare il percorso e quelle che invece hanno preso strade separate. Dato l’andamento del rapporto in queste settimane, infatti, era quasi scontato che Andrea e Nicole avrebbero scelto di separarsi alla fine dell’esperimento. I due infatti hanno litigato spesso ed in due occasioni hanno anche dormito in case separate.

L’altra coppia indiziata per la separazione sembrava essere quella formata da Andrea e Sitara. I due, infatti, battibeccavano spesso e soprattutto lei aveva sempre qualcosa da criticare. Invece i due sono rimasti insieme, mentre Giorgia e Luca, i due laziali che sembravano folgorati da amore a prima vista e che hanno litigato meno di tutti, hanno deciso di divorziare. Cos’è successo? Cosa ha rotto l’armonia della coppia all’apparenza più solida? Le motivazioni della decisione saranno esposte dai due nell’ultima puntata – il Divorzio – agli esperti. La puntata verrà trasmessa martedì 24 novembre in esclusiva per gli abbonati di Dday plus.

Matrimonio a Prima Vista 2020: le motivazioni del divorzio tra Luca e Giorgia

Secondo le anticipazioni condivise dallo stesso programma, la separazione è nata da un litigio che ha fatto capire ad entrambi di non poter continuare. Giorgia ha dichiarato di sentirsi trascurata da Luca, mentre questo che lei è ossessionata dal controllo ed eccessivamente gelosa. Il motivo scatenante della lite è stato il ritrovamento sullo smartphone di lui di una nota mandata all’ex fidanzata.

A rivelarlo è stata Giorgia: “Il controllo? E’ vero, lo ammetto. Io una volta gli ho controllato il cellulare a Luca. Una cosa bruttissima, che non si deve fare. Questo perché ho visto una nota vocale che Luca aveva mandato ad Annalisa. Appena si è distratto sono andato a sentirla quella nota perché ero certo che lui l’avesse registrata. Mentre io e lui discutevamo lui ha inviato la registrazione a lei. Lui poi ha negato di averlo fatto”.

Dopo quella occasione Giorgia avrebbe voluto vederlo per parlarne, ma Luca non ne ha voluto sapere: “Non la voglio incontrare, non mi va di discutere per l’ennesima volta”. Un comportamento che l’ha ferita e che ritiene puerile: “Mi aspettavo non volesse un confronto oggi. Non è la prima volta che sfugge. Già mi ha negato un confronto, ha fatto una mossa codarda mentre era insieme a tutti i suoi amici”.