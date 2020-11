Maria De Filippi spiazza Michele: la domanda imbarazzante

Nella nuova puntata di Uomini e Donne Maria De Filippi ha spiazzato il cavaliere Michele Dentice con una domanda imbarazzante.

Nella puntata andata in onda oggi di “Uomini e Donne“, la prima parte della trasmissione è stata dedicata al cavaliere Michele Dentici, che è uscito in questi giorni con la dama Giada. La padrona di casa Maria De Filippi ha voluto sapere come fosse andata.

Michele Dentice è stato molto diretto nel raccontare a Maria De Filippi com’è andato il suo incontro con Giada: “E’ andata bene…Abbiamo fatto una passeggiata e abbiamo preso cibo d’asporto. E’ stata una serata serena“. Anche la dama ha confermato che l’incontro è andato bene ed ha affermato la sua attrazione nei confronti del cavaliere. Ad un certo punto, però, la conduttrice di “Uomini e Donne” ha lasciato tutti a bocca aperta: “Scusa se te lo chiedo…Ma hai un succhiotto sul collo? Da qua sembra un succhiotto…“. L’uomo, in chiaro imbarazzo, ha risposto che non era un succhiotto, ma che si era grattato un po’ violentemente sul collo, facendo uscire un piccolo sfogo.

Michele Dentice, nessun colpo di fulmine con Giada

L’opinionista Gianni Sperti è scoppiato a ridere quando Maria De Filippi ha fatto domanda così particolare al cavaliere napoletano e l’ha chiamato a sé per controllare meglio lo sfogo. Appena ha visto il collo dell’uomo, per l’opinionista non c’erano dubbi: “Tu ti sei grattato? Non mi pare…Quello è un succhiotto bello e buono…“, ha affermato. Michele oggi ha rilasciato un’intervista con il settimanale Nuovo ed ha continuato a negare.

“No, no, con Giada abbiamo parlato e non ci siamo neppure baciati, figurati“, ha affermato Michele Dentice. Il cavaliere è stato poi attaccato da una dama del Trono Over che non crede al suo interesse per Giada e gli ha suggerito di non prenderla in giro. Michele ha rivelato che per lui non è stato un colpo di fulmine, ma ha confermato la sua scelta di voler continuare a frequentarla. Da lì a poco nello studio di “Uomini e Donne” è scoppiato il finimondo e il cavaliere è stato attaccato da tutti ed è stato piantato in asso anche dalla sua dama, che ha rivelato di voler conoscere meglio Armando e un altro cavaliere.