Il famoso cantante Jeremih ricoverato in rianimazione: è gravissimo. Dopo aver contratto il Covid qualche giorno fa le sue condizioni sono rapidamente precipitate.

Jeremih è ricoverato in gravissime condizioni in seguito alle complicazioni derivanti dal contagio da Coronavirus. Famoso rapper e produttore discografico statunitense il cantante ha raggiunto la fama nel 2009 con il suo singolo di debutto Birthday Sex. Il suo vero nome è Jeremy Phillip Felton e tra i suoi successi si annoverano anche Down on Me e Don’t Tell ‘Em.

Jeremih in gravissime condizioni, i messaggi dei colleghi

Come riportano i media internazionali in questi minuti il rapper 33enne è in condizioni molto critiche. Sono già moltissimi i messaggi dei colleghi che esprimono grande apprensioni per quanto sta accadendo. Tra gli altri è arrivato il messaggio di 50 Cent che sui suoi social ha invitato tutti i fan a pregare per l’amico e collega Jeremih.