Francesco Arca deve il suo successo a Uomini e Donne: ma cosa fa adesso? Vita, carriera e fidanzata dell’ex tronista che oggi 19 novembre compie 41 anni.

Francesco Arca è un ex tronista di Uomini e Donne diventato famoso come attore dopo la sua uscita dal programma di Maria De Filippi. Cosa fa adesso l’attore senese? E cosa si sa della sua vita privata?

Francesco Arca: da ex tronista ad attore

Arca, che ha origini sarde, è nato a Siena il 19 novembre 1973 e oggi compie 41 anni. E’ purtroppo orfano di padre, morto in un incidente con il paracadute quando il figlio aveva appena 9 anni. Crescere senza papà non è stato facile, ma Francesco non si è mai dato per vinto, nemmeno nelle difficoltà.

Il suo esordio in televisione avviene nel 2004 nel il programma di Maria De Filippi “Volere o volare” e poco dopo partecipa come tronista a “Uomini e Donne”. La sua ascesa nel mondo della televisione è rapida: partecipa al reality “La fattoria” e poco dopo intraprende la carriera di attore in numerose fiction amatissime dai telespettatori italiani e anche nel cinema.

Recita in alcuni titoli celebri come “Che dio ci aiuti”, su Rai1, “Le tre rose di Eva”, su Canale 5 e “Il Commisario Rex” nel mondo della fiction e della televisione. Per quanto riguarda il cinema Francesco Rosa recita in “Scusa ma ti voglio sposare” diretto da Federico Moccia e fa una comparsa in “Spectre“, il nuovo film di James Bond nel 2015. Nel 2017 partecipa a Pechino Express insieme a Rocco Giusti nella coppia dei “Maschi”, eliminati prima della semifinale e nello stesso periodo Arca recita nella fiction “Sacrificio D’amore”, su Canale 5.

Per quanto rigurda la vita privata, le numerose fidanzate di Francesco Arca sono state Carla Velli, Jennipher Rodriguez, Laura Chiatti, Anna Safroncik, Luisa Corna ed Irene Capuano. Con la Capuano, l’attore ha due figli, Maria Sole e Brando Maria, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2018.