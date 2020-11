Nuove polemiche all’interno con Elisabetta Gregoraci protagonista insieme a Selvaggia Roma: rissa sfiorata, che caos!

Non finiscono le polemiche al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore c’è stata una polemica davvero accesa tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. L’ex moglie di Flavio Briatore ha alzato la voce andando contro l’influencer, consigliandole di fare il suo percorso senza pensare a sfruttare gli altri. Successivamente le ha chiesto di non parlare più della sua vita privata e così nell’altra parte del vetro, nel Cucurio, Pierpaolo, che ha assistito alla scena, non ha proferito parola per tutto il tempo. E il suo atteggiamento ha deluso la stessa Gregoraci, che si è sfogata dopo con gli altri inquilini.

Elisabetta Gregoraci, cos’è successo con Selvaggia Roma=

La Gregoracci subito ha attaccato e con un tono abbastanza alto si è rivolta alla Roma: “Vai a ca..are, ma chi sei tu? Chi sei tu? Manco ti conoscevo”. Così Selvaggia è riuscita a far arrabbiare la showgirl calabrese: ha espresso il suo punto di vista nel Cucurio affermando che come Elisabetta sia bugiarda facendo così soffrire Pierpaolo. Una provocazione che ha mandato su tutte le furie l’ex moglie di Flavio Briatore, che subito l’ha attaccata senza pensarci su due volte. Poi si è rivolta anche al Pretelli che non ha mai parlato: “Ogni tanto prendi una posizione Pierpaolo, sono 13 puntate che parlo solo io”. Uno scontro davvero acceso che ha coinvolto anche il ragazzo, che è sempre molto vicino alla Gregoraci all’interno della Grande Fratello. Pierpaolo non ha preso le sue difese e questa cosa ha fatto infuriare la stessa showgirl calabrese.