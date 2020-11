Elisabetta Gregoraci Pierpaolo Pretelli | l’amore tramonta | VIDEO

Il percorso in cui è finito il duo Elisabetta Gregoraci Pierpaolo Pretelli sembra condurre sempre più lontano dai giardini dell’amore.

La telenovela Elisabetta Gregoraci Pierpaolo Pretelli ha raggiunto un punto di quasi rottura. Lo fa sapere lui, nel corso di un conciliabolo avuto con Enock Barwuah ed Andrea Zelletta. Il 30enne originario di Maratea, come ben noto, ha avuto una infatuazione bella pesante per l’ex moglie di Flavio Briatore nel corso della loro partecipazione comune al GF Vip 2020. Per settimane lui ha dato vita ad un corteggiamento intenso e ‘spietato’, che inizialmente sembrava potesse sortire l’effetto sperato. Ma la calabrese, con il passare del tempo, si è mostrata sempre più riottosa ed inafferrabile. Al punto che adesso tra i due non sembrerebbe esserci più alcuna scintilla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

E Pierpaolo adesso si dice distaccato e non più coinvolto. Tra l’altro nella giornata di mercoledì 18 novembre 2020 ha avuto luogo uno dei tanti battibecchi che hanno contrapposto la ‘non-coppia’ Elisabetta Gregoraci Pierpaolo Pretelli. Una cosa che, quando accadeva le prime volte, sembrava essere una di quelle classiche situazioni da amanti gelosi l’uno dell’altra. Però adesso la situazione sembra chiara anche a lui, il quale ha parlato a cuore aperto ma in maniera decisa alla 40enne di Soverato, che lo ha accusato di non avere preso le sue parti in una diatriba nelle scorse ore.

Elisabetta Gregoraci Pierpaolo Pretelli, l’ennesimo litigio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

“Io per te mi sono sempre esposto, sentirmi rivolgere ancora una volta delle accuse da parte tua mi causa tanta delusione”, ha detto Pretelli. Che in realtà a lei tiene tantissimo. Ma ci sono degli impedimenti che vanno affrontati e rimossi affinché si possa avere un lieto fine. Per ora il più felice degli epiloghi sembra ben lontano. Soprattutto dopo le parole che il giovane ha proferito ad Enock e Zelletta. “Ormai con Elisabetta ho decelerato già da diverso tempo”.

