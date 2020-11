Elena Morali | Favoloso pronto a sposarla in chiesa ‘ad una condizione’

Tra Elena Morali e Luigi Favoloso le cose vanno alla grande. Ma lui esprime un desiderio alquanto inusuale che riguarda la ragazza.

Da un pò di tempo Elena Morali e Luigi Favoloso fanno coppia fissa. Lui ha parlato addirittura di matrimonio, nel corso di una intervista. Ma facendo un riferimento che fa riflettere i più. “Sposerò Elena solo se tornerà vergine. Vorrei che fosse così, mi piacerebbe molto vivere le nozze in chiesa. Sono un fervente credente e sarebbe molto bello. Anche la prima notte insieme a letto, come se lei fosse illibata, sarebbe magnifico”. Sarebbe possibile riacquisire la verginità perduta se Elena Morali si sottoponesse ad intervento chirurgico. Ma Luigi Favoloso pensa che questa sia uno stato mentale.

Elena Morali, la promessa di Luigi Favoloso: “Così la porto in chiesa e la sposo”

Comunque non sarebbe affatto male se lei potesse recuperarla. “E se lei volesse farmi questo regalo sarebbe davvero bello”. Si tratterebbe di un gesto estremamente significativo, di quelli che non tante persone sarebbero pronte a fare. “Ma a quel punto davvero la sposerei al momento”. Una unione al cospetto di Dio non è una ossessione, la coppia pensa tenendo in considerazione tanti fattori. Non ultimo quello relativo alla difficile congiuntura nazionale ed internazionale, fortemente condizionata dalla pandemia.

Proprio il lockdown paradossalmente ha fatto si che l’amore tra Favoloso e la Morali accelerasse. Così i due hanno vissuto il periodo di clausura tra marzo e maggio 2020 sotto allo stesso tetto. E comunque la coppia in realtà si è già sposata, con una cerimonia avvenuta simbolicamente in Africa.

