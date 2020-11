Donna incinta al sesto mese si ammala di Covid e perde il bimbo. A causa del virus, le condizioni di salute della giovane si sono aggravate. Per il piccolo non c’è stato purtroppo più nulla da fare.





La tragedia è avvenuta a Cagliari. La donna è stata salvata, dalle gravi condizioni nelle quali versava a causa del virus, dai medici dell’ospedale Santissima Trinità. Il piccolo che cresceva da sei mesi dentro di lei invece non ce l’ha fatta.

Donna incinta al sesto mese si ammala di Covid e perde il bambino

La tragedia è avvenuta a Cagliari. Una donna di 38 anni si trova al sesto mese della sua gravidanza, quando ha contratto il virus. A causa del Coronavirus, le condizioni di salute della donna sono peggiorate molto, divenendo ben presto molto gravi. Per questo la 38enne è stata ricoverata domenica nell’ospedale della città, Santissima Trinità.

Nelle scorse ore la donna è stata intubata a causa della polmonite grave dalla quale è stata colpita. I medici dell’ospedale nel quale la donna si trova ricoverata sono riusciti a salvarla. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare per il piccolo che la 38enne portava nel suo grembo da sei mesi. Si è reso necessario, per scongiurare una tragedia che avrebbe potuto colpire madre e figlio, far nascere il piccolo, il quale però purtroppo non è riuscito a sopravvivere.

Le condizioni della donna sono ancora critiche. La 38enne si trova infatti attualmente nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, attaccata ad un macchinario che le permette di ossigenare il sangue dall’esterno