“DOC – Nelle tue mani”, Luca Argentero spoilera seconda stagione?

Questa sera in onda l’ultima puntata di “DOC – Nelle tue mani”, ma Luca Argentero oggi pomeriggio a “La vita in diretta” ha parlato di una seconda stagione?

Questa sera in onda l’ultima puntata dell’amatissima fiction “DOC – Nelle tue mani”, con protagonista Luca Argentero, tratta liberamente dalla storia vera di Pierdante Piccioni, che ha perso la memoria dopo un incidente e ha dovuto ricostruire parte della sua vita.

Oggi pomeriggio nella puntata di La vita in diretta, Luca Argentero ha parlato della seconda stagione della fiction…

“DOC – Nelle tue mani” verso una seconda stagione?

Alberto Matano ha ospitato oggi Luca Argentero nella nuova puntata de “La vita in diretta”, in occasione dell’ultima puntata dell’amata fiction prodotta dalla rai “DOC – Nelle tue mani”, in onda questa sera alle 21,25 sulla prima rete.

Il giornalista Matano ha chiesto ad Argentero anticipazioni su una possibile seconda stagione della fiction, che i fan stanno già aspettando con ansia. L’attore, che interpreta il dottor Andrea Fanti, ha dichiarato che una seconda stagione è in fase di scrittura e che a lui piacerebbe molto se ci fosse: “Spero di tornare sul set prima possibile” ha poi sottolineato.

A “La vita in diretta” si è dibattuto anche sulla situazione Covid e come questo ha impattato le condizione dei lavoratori dello spettacolo. A tal proposito Luca Argentero: “Non solo spero di essere di nuovo presto sul set, ma mi auguro anche che tutti potremo tornare presto alla normalità lavorativa”. L’attore ha poi rivelato di stare vivendo questo momento difficile con responsabilità, comportandosi da cittadino responsabile come dovrebbero fare tutti.

Nonostante la presenza di una seconda stagione di “DOC – Nelle tue mani” non sia ancora una certezza, le parole di Argentero hanno confortato i telespettatori italiani e i fan della fiction sulla possibilità di una continuazione nella storia del dottor Fanti.