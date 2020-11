Claudia Ruggeri | animo di bambina in un corpo di donna | FOTO

Followers in delirio per la splendida Claudia Ruggeri. La showgirl di Mediaset incanta con le sue curve e con il suo sorriso.

Non sono in tantissime a potere essere come Claudia Ruggeri. La 37enne romana è come un buco nero: intrappola il tempo ed esercita una forza di gravità dalla quale non si può resistere. Chiunque gli posi gli occhi addosso poi non riesce a distogliere lo sguardo, e proprio come capita con la luce con uno di quei misteriosi corpi celesti, alla fine si resta intrappolati. Intrappolati da lei. La bellissima cognata di Paolo Bonolis mostra ogni volta una serie di foto nelle quali fa sfoggio della sua sensualità.

Ma a differenza di tante starlette dei social, la Ruggeri non punta tutto sul fisico e basta. Magari scadendo nella banalità dell’apparire il più scoperta possibile. Molte volte le basta il sorriso radioso che parte dalle sue labbra inarcate per fare innamorare migliaia di fans. Peccato per tutti loro che il suo cuore appartenga a Marco Bruganelli, fratello di Sonia. Che è la moglie di Bonolis, per l’appunto. I due stanno insieme da diverso tempo e condividono un matrimonio molto felice.

Claudia Ruggeri, la felicità ha il suo volto: che bella

Stentiamo a credere il contrario, del resto. Quando ogni giorno si affronta la giornata con il sorriso non potrebbe essere altrimenti. Poi nel mondo dello spettacolo è una eccezione assistere ad un rapporto longevo e sereno, ed in questo Claudia e Marco rappresentano davvero un qualcosa di speciale. I fans tante volte augurano loro una lunga vita insieme. Ma soprattutto sperano che la Ruggeri continui ad ammaliarli con la sua avvenenza.

