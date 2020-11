Celeste Manno, una ragazza di appena 24 anni, è stata uccisa a coltellate dal suo stalker. Lo aveva già denunciato ma la polizia non aveva fatto nulla per fermarlo.

Celeste Manno è morta a soli 24 anni per mano del suo stalker, che l’ha ferocemente uccisa a coltellate. La ragazza aveva già denunciato l’uomo alla polizia ma non era stato preso nessun provvedimento nei suoi confronti ed era a piede libero.

Uccisa dallo stalker perché lo ha rifiutato

Celeste Manno abitava a Melbourne, in Australia ed è proprio lì, nella sua casa che è stata brutalmente uccisa a coltellate ad appena 24 anni, da un suo ex collega, che si era trasformato col tempo nel suo stalker e infine nel suo assassino.

Leggi anche–> Polizia cerca pedofilo: stalkera la vittima di 9 anni, poi la porta nei boschi

La ragazza riceveva molestie continue da parte dell’uomo da mesi ormai e non riusciva a liberarsi di lui. Lo stalking avveniva nelle più disparate modalità e Celeste è stata costretta così a cambiare numero di telefono più di una volta e chiudere tutti i suoi profili social, per sfuggire al 35enne.

Quello che poi sarebbe diventato il suo killer, aveva mostrato empatia nei confronti di Celeste quando la ragazza è stata licenziata dal call center in cui lavorava. La 24enne, che credeva si trattasse di semplice gentilezza da parte di un ex collega, non si era inizialmente allarmata e aveva risposto con serenità alle attenzioni dell’uomo. Tuttavia, le attenzioni si sono trasformate col tempo in molestie e persecuzioni, nonostante i continui rifiuti da parte di lei, che ormai cominciava a preoccuparsi.

Leggi anche–> Stalking | si maschera da Bertinotti e scaglia frecce contro il vicino

La situazione era diventata insostenibile, tanto che Celeste aveva denunciato il suo stalker alla polizia, che tuttavia non ha preso alcun provvedimento nei confronti dell’uomo, lasciandolo a piede libero. Mesi dopo, Celeste muore accoltellata per mano del suo stalker.

Leggi anche–> Nonna stalker | arrestata per atti malvagi contro due vicine