Ballando con le stelle, Elisa Isoardi: programma tv a rischio?

Il percorso di Elisa Isoardi all’interno di ‘Ballando con le stelle’ sta volgendo al termine, ma quale futuro si palesa per la conduttrice?

L’esperienza a ‘La Prova del Cuoco’ non è stata per la Isoardi come si sarebbe aspettata. Il confronto schiacciante con Antonella Clerici non le ha permesso di conquistare il cuore dei telespettatori affezionati alla vecchia conduzione. Un peccato per l’ex reginetta di bellezza che sperava in questo programma per consacrarsi definitivamente tra i top dell’emittente Rai. Archiviata la delusione, Elisa si è gettata anima e corpo in ‘Ballando con le stelle’, un’esperienza nuova, grazie alla quale potersi rilanciare in vista del futuro professionale.

Il percorso all’interno del programma di Milly Carlucci è stato sicuramente intenso. Tuttavia non è andato tutto come avrebbe sperato. I problemi fisici del suo insegnante prima e quelli suoi dopo le hanno impedito di partecipare alla competizione al 100%. Ciò nonostante per Elisa c’è stata una seconda possibilità: la coppia è stata ripescata per la semifinale e si prepara in questi giorni per le coreografie da mostrare a giudici e pubblico in finale.

Elisa Isoardi, a rischio il nuovo programma tv?

Qualunque sia l’esito della gara, Elisa può essere tutto sommato soddisfatta dell’esperienza. In questi mesi ha legato molto con il suo maestro Raimondo Todaro, si è divertita a ballare, ha imparato tante cose ed ha ottenuto un successo di pubblico al di là delle aspettative. Con queste premesse, dunque, in molti si attendono che il futuro possa sorridere alla Isoardi.

Nell’ultimo numero di ‘Oggi‘, però, viene riportato un rumor che va contro queste aspettative. Già da tempo Elisa avrebbe raggiunto un accordo con la Rai per la conduzione del programma Medicina Check-up. La trasmissione dovrebbe iniziare a maggio e andrebbe in onda ogni sabato mattina. Secondo le voci di corridoio, però, sembra che la Isoardi non sia più così sicura della conduzione. Si tratta chiaramente solo di voci, dunque non è possibile confermarle né smentirle.