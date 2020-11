By

In apertura della nuova puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari si è scagliata contro Gemma riservandole parole dure e velenose.

Tina Cipollari e Gemma Galgani non accennano a calmare gli animi e la discussione tra le due è sempre più aspra e velenosa. In apetura della nuova puntata di Uomini e Donne di Maria De Filippi, l’opinionista ha attaccato la dama torinese con parole molto dure.

Tina contro Gemma, tira in ballo anche Walter Chiari

Tina Cipollari non ha mai avuto peli sulla lingua quando si tratta di punzecchiare la dama Gemma Galgani e la querelle tra le due è ormai un appuntamento fisso, negli studi di Uomini e Donne. E questa volta non è stata da meno.

All’inizio della puntata di oggi 18 novembre, è scoppiata una furiosa lite tra le due donne e sono volate parole pesanti, soprattutto sul passato e sulla vita di Gemma. “Hai scelto di fare sempre l’amante nella vita – afferma Tina – ed è per questo che ti ritrovi a 70 anni così. Qualche settimana fa parlavamo di alcune dichiarazioni che ha rilasciato ai giornali. C’era una tua intervista in cui dicevi di aver avuto tanti amori tra Walter Chiari” queste le parole velenose di Tina Cipollari contro Gemma e il fatto che la dama di Torino non riesca mai a trovare l’uomo della sua vita.

Particolarmente fastidioso per Gemma è stato il fatto che Tina abbia tirato in ballo la sua vita professionale e il suo rapporto con Walter Chiari. La dama ha infatti replicato: “Tu non sai leggere le interviste. Ho detto che c’è stato un bel rapporto professionale e lo ribadisco“.

Tina non si ferma e continua a sputare sentenze su Gemma: “Ti sei sposata il lunedì e giovedì vi siete già lasciati andare. Basta di fare la mascherina” e la signora Galgani ha nuovamente replicato all’opinionista: “Non eccetto che ho fatto sempre l’amante, non sai niente della mia vita“.