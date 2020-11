Stasera in tv | All Together Now: giudici, ospiti e news, oggi 18 novembre

All Together Now Italia con la nuova edizione continua oggi, 18 novembre: tutte le anticipazioni su giudici, ospiti e novità

Lo show musicale All Together Now condotto da Michelle Hunziker e dal presidente di giuria J-Ax torna in programmazione questa sera con la terza puntata e tantissime succulente news.

Il fortunato format ideato da Endemol ha saputo mantenere alta l’attenzione degli spettatori sino a questo momento… Cosa accadrà questa sera?

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul talent che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.20.

Leggi anche —> Stasera in tv film | Resta con me: trailer, trama e cast del film

All Together Now: giuria e altre news

Michelle Hunziker aveva dichiarato alla stampa che il talent “si adatta a questo momento storico” ed effettivamente lo share sembra darle ragione.

secondo i pronostici anche la terza puntata dello show di Canale 5 sarà altrettanto seguita, grazie anche alle scelte operate dagli autori del programma. Innanzitutto aver tagliato il numero dei partecipanti sembra aver davvero portato i frutti sperati, infatti i telespettatori hanno avuto più facilità a rispecchiarsi in questo o quel concorrente. Inoltre anche la sfida/polemica accesa fra i cosiddetti Ciop e Ciop, ossia i giudici Francesco Renga e Anna Tatangelo, ha scatenato non poche emozioni fra i fan dei due artisti. La giuria vip anche oggi avrà un peso importante sulla valutazione delle performance dei 10 concorrenti rimasti in gara. Come noto, il premio finale ammonta a 50mila euro, ma è soprattutto la visibilità che questo encomio rappresenta a interessare ai concorrenti in gara. I vincitori del programma infatti sono riusciti grazie allo show a vivere della propria arte, massima aspirazione per un cantante di talento.

Il Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, sarà come sempre affiancato dalla giuria popolare, a sua volta composta da dieci utenti selezionati tra le candidature arrivate alla redazione del programma tramite social.

I 10 concorrenti di All Together Now:

Beatrice Baldaccini

Kam Cahayadi

Dalila Cavalera

Claudia Ciccateri

Silvia Rita Iannone

Domenico Iervolino

Antonio Marino

Alessio Selvaggio

Savio Vurchio

il duo Gli amabili, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI