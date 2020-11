Amici 2020, chi è Samuele Barbetta: età, foto e curiosità

Samuele Barbetta è un nuovo concorrente del programma Amici 2020. Scopriamo chi è, la sua storia e alcune curiosità.

Il 14 novembre è iniziato Amici 2020. Tra i vari artisti che sono stati ammessi alla scuola di Maria De Filippi c’è anche Samuele Barbetta. Il ragazzo è un giovane ballerino di 23 anni.

Durante la sua prima esibizione ha incantato il pubblico con una coreografia originale e inventata da lui. Barbetta ha ballato sulle note della canzone That’s Life. Scopriamo insieme chi è Samuele e cosa c’è oltre il suo amore per il ballo.

Amici 2020: scopriamo chi è Samuele Barbetta

Classe 1997, nasce a Padova. Il suo interesse per la danza inizia fin da subiti. A 12 anni inizia a studiare hip-hop e crescendo ha approfondito tutti gli stili di questa danza. Il suo amore per l’arte non finisci qui perché la ama in tutte le sue forme. Fumetti, cinema, recitazione: sembra proprio che non si faccia mancare niente. Lo studio e gli allenamenti di danza lo hanno portato a partecipare a diversi concorsi dal 2010 al 2016. Durante il loro svolgimento si è presentato sia come singolo che in gruppo e ad oggi insegna hip-hop.

Il ballerino è riuscito ad aggiudicarsi un posto nella scuola di Amici grazie all’appoggio di Veronica Peparini. La coreografia che ha portata in scena è una sua creazione originale ed ha lasciato piacevolmente sorpresa la giudice. Non è stato così per la Celentano che invece non voleva lasciargli il banco. Nella presentazione e dai primi momenti in casa, abbiamo potuto vedere come sia un ragazzo sensibile ed educato. Guardando ai social del ragazzo risaltano molto i suoi interessi. Se si guarda il suo profilo Instagram ci sono molte foto relative al ballo, al cinema e ai fumetti. Per quanto riguarda la sfera amorosa non si sa se sia fidanzato o meno.

