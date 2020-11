La riconoscete? Oggi fa impazzire tutti al Grande Fratello Vip

Riconoscete la bimba in questa foto? Oggi è una bellissima concorrente del Grande Fratello Vip che sta facendo impazzire tutti i fan.

Non tutti mantengono lo stesso aspetto nel corso degli anni. Capita infatti che la crescita porti a dei cambiamenti radicali, non solo nella struttura fisica, ma anche nei tratti somatici. Questo discorso vale ancor di più per i personaggi dello spettacolo, visto che non di rado fanno ricorso alla chirurgia estetica. La foto che vedete sopra riguarda l’infanzia di uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

A dire il vero nel suo caso i tratti somatici sono rimasti gli stessi. Certo non si può dire che non ci siano stati cambiamenti, visto che crescendo alcune caratteristiche si sono accentuate, ma in linea di massima non ci sono stati dei veri e propri stravolgimenti. UN consiglio che possiamo darvi per arrivare subito alla conclusione è quello di concentrarvi sugli occhi, sul naso e sulla posizione del labbro superiore. Ci siete arrivati?

La riconoscete? Oggi è una concorrente del Grande Fratello Vip

L’indizio della partecipazione al reality permette di avvicinarsi rapidamente alla soluzione. Il ventaglio di scelte possibili, infatti, è ristretto e dovreste giungerci con facilità. Ma se non vi basta, vi possiamo anche dire che è alla sua seconda partecipazione al GF Vip e che durante la prima ha intrecciato una relazione sentimentale con uno dei concorrenti.

Di chi stiamo parlando dunque? Ovviamente della bellissima Giulia Salemi. La modella ha fatto il suo ingresso nella casa da pochi giorni ed ha già scombussolato gli equilibri dei coinquilini. La presenza di Giulia al Grande Fratello ha inoltre incentivato l’interesse del pubblico maschile, letteralmente su di giri per la splendida protagonista del reality.