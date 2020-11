Pago verso Sanremo, ma c’è un retroscena su Amadeus

Pago sembra inarrestabile e dopo Tale e Quale Show punta in alto, verso Sanremo. Dovrà superare lo scoglio Amadeus.

Dopo la rottura con la ex fidanzata Serena Enardu, Pago sembra essere rinato. E’ stato inarrestabile in tutto il percorso a “Tale e Quale Show“, il programma condotto da Carlo Conti dove ha divertito ed emozionato il pubblico con le sue interpretazioni. Si è conquistato così la vittoria dell’edizione 2020 e diverse vittorie del Super Torneo.

La vita professionale di Pago dopo la vittoria a “Tale e Quale Show” va a gonfie vele e il cantante punta sempre più in alto. Come riportato dal settimanale “Chi“, Pacifico Settembre sarebbe pronto a fare una nuova esperienza salendo sul palco dell’Ariston di “Sanremo“. Il Festival sarà condotto anche quest’anno da Amadeus e per il cantautore sardo sarebbe una sfida molto interessante, per confermare le sue dote canore e cavalcare il successo conquistato nel talent di Carlo Conti. L’unico scoglio da affrontare sarebbe fare colpo sul direttore musicale Amadeus, con un brano che sembrerebbe essere già pronto.

Pago punta a Sanremo, ma deve convincere Amadeus

L’esperienza a “Tale e Quale Show” per Pago è stata un ottimo trampolino di lancio per tornare sotto i riflettori in un’ottica positiva e superare l’esperienza al “Grande Fratello Vip“, dove il suo vissuto è stato legato a quello di Serena Enardu. Neanche la partecipazione a “Temptation Island Vip” aveva permesso al cantautore di farsi conoscere davvero dai telespettatori, che hanno assistito ai suoi numerosi battibecchi con la Enardu.

In questi mesi in molti si sono chiesti come sarà organizzato il “Festival di Sanremo” causa Covid. Il presentatore Amadeus a fine ottobre ha rincuorato i telespettatori dichiarando di avere la situazione sotto controllo, anche se non si sa ancora come verrà organizzato quest’anno il celebre concorso. “Ora non pensiamo al pubblico, pensiamo a fare Sanremo dal 2 al 6 marzo. A gennaio capiremo in che condizioni siamo e quindi potremo valutare e prendere una decisione definitiva“, così aveva riportato Amadeus. Sembra pertanto che Pago potrà partecipare al Festival, sperando di fare colpo sul suo direttore artico.