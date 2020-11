Oroscopo del giorno, mercoledì 18 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo già arrivati a metà settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 18 Novembre 2020.

Dicembre è oramai quasi alle porte, e siamo esattamente metà della terza settimana del mese. Che cosa avranno in serbo per noi le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di mercoledì 18 Novembre 2020.

Mercoledì 18 Novembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata potrebbe essere annebbiata da un po’ di preoccupazione ed ansia. Non temete, le cose si sistemeranno, soprattutto con l’arrivo del fine settimana. Attenzione alle spese, cercate di non esagerare con gli acquisti!

Toro. Ancora nubi all’orizzonte. I tempi continuano ad essere buoni per la meditazione e la riflessione, specialmente se all’aria aperta. Attenzione ai litigi con i propri familiari e soprattutto a non distrarvi sull’ambiente di lavoro.

Gemelli. L’ultimo periodo potrebbe non essere stato semplice per voi. Tuttavia molte soddisfazioni sono in arrivo, soprattutto in ambito lavorativo, non mollate. Attenzione agli oggetti di valore, potreste incappare in un furto o in uno smarrimento.

Cancro. Ancora cielo sereno per voi, le stelle sono totalmente dalla vostra parte. È il momento di lanciarsi in nuovi progetti, nuove conoscenze, e nuove esperienze! Cercate di abbandonare le paranoie: fidatevi di voi stessi e andrà tutto bene.

Leone. Dosare per bene le parole prima di pronunciarle è il consiglio migliore per affrontare la giornata. Se riuscirete a mettere da parte l’astio in ambito lavorativo, tutto filerà liscio come l’olio. I tempi sono maturi per dedicarsi alla meditazione.

Vergine. Questo non è un buon periodo per l’amore, perciò cercate di mantenere le distanze dalle situazioni tediose e dagli scontri. Cielo sereno però per quanto riguarda il lavoro e gli affari: buttatevi dunque a capofitto!

Bilancia. La diplomazia non è sempre la scelta giusta, e oggi potreste trovarvi di fronte a una situazione che richiede l’utilizzo degli artigli. È necessario che nei momenti di difficolta riusciate a gestire lo stress. Lo sport potrebbe essere la scelta giusta.

Scorpione. Il lavoro va a gonfie vele, e continuerà a farlo durante i prossimi giorni. Potreste sentirvi un po’ bloccati per quel che riguarda l’aspetto sentimentale, ma non temete: sono in arrivo delle belle sorprese, basta portare un po’ di pazienza.

Sagittario. La spossatezza la farà da padrona oggi, perciò non cercate di strafare. Dedicarsi alla propria salute fisica e mentale è il consiglio migliore. Un buon amico e del buon cibo potrebbero aiutare a recuperare il buon umore.

Capricorno. Nuove avventure, soprattutto dal punto di vista sentimentale, sono in arrivo. È il momento di rimboccarsi le maniche e di lavorare il più possibile per raggiungere i vostri scopi. Attenzione ai disguidi tra colleghi: cercate di mantenere la calma.

Aquario. Lo stress vi accompagnerà anche durante la giornata di oggi, ma non temete, insieme al weekend arriverà anche il cielo sereno. Cecate di rimanere positivi nonostante tutto, e di non cedere allo sconforto.

Pesci. L’ultimo periodo ha portato con sé importanti cambiamenti, e queste sono giornate di assestamento. Anche se la stanchezza si fa sentire cercate però di non mollare, gli astri sono totalmente dalla vostra parte.