Negazionisti Covid | protesta a Berlino | ‘Tutti senza mascherina’ FOTO

In Germania i negazionisti Covid si radunano a Berlino. La polizia contiene i disordini ma ha il via libera ad agire con decisione nel caso.

Anche a Berlino negazionisti Covid ancora in azione. La capitale della Germania ha visto in tanti scettici della pandemia scendere in piazza ed alzare la voce contro le misure restrittive attuate dal locale governo. Anche lì si è reso necessario provvedere con chiusure e forti limitazioni a quelle che sono le consuete abitudini della popolazione.

Leggi anche –> Negazionisti | l’infermiera | ‘Anche morendo non credono al virus’

Con il risultato che la crisi economica si sta facendo sentire pure nel Paese finanziariamente e socialmente più forte d’Europa. I negazionisti Covid affermano che non esiste alcuna malattia e che quella che è la pandemia in atto – comprovata da tantissime prove e testimonianze raccolte nel corso di tutto il 2020 – sia solamente una montatura. Ma a sostegno delle loro tesi, i negazionisti Covid non sono in grado di fornire alcun elemento. Fatto sta che a Berlino sono in migliaia ad essersi radunati nei pressi della Porta di Brandeburgo. Questa volta non per celebrare un qualche successo sportivo, come avviene in tali circostanze. Le autorità locali riferiscono di una protesta di cica 6mila-7mila persone in media. Tutte rigorosamente senza mascherina a protezione del viso e non curanti di stare accalcate l’una addosso all’altra.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Leggi anche –> Test rapidi | nel Lazio via alla distribuzione di massa nelle farmacie

Negazionisti Covid, le protesta anche in Germania

Certamente la cosa avrà delle ripercussioni importanti sui numeri che riguardano la grossa ondata di contagi in atto anche in Germania. C’è anche un’altra manifestazione di negazionisti Covid, di dimensioni più contenute e sempre a Berlino. Proprio la capitale tedesca rappresenta uno dei punti rossi della Germania. La polizia ha avuto il permesso ad utilizzare gli idranti per disperdere i manifestanti, nel caso in cui la soluzione dovesse degenerare. Il governo teutonico, per bocca di un suo portavoce, ha parlato di “sacrosanto diritto ad esprimere dissenso”. Ma se ciò dovesse avvenire senza il rispetto delle regole igieniche, sanitarie ed anche civili, verranno presi i provvedimenti del caso. Le proteste da parte di alcuni che non credono ad alcuna epidemia nel mondo vanno avanti da diverso tempo pure in Germania, come attesta anche l’immagine seguente, risalente alla fine di agosto.

Leggi anche –> Vaccino Pfizer Biontech | la risposta a Moderna | ‘Efficace al 95%’ | FOTO