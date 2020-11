Lombardia, Fontana: “In zona rossa fino al 27 novembre”

Novità importanti per quanto riguarda la divisione in zone: ai microfoni di Mattino Cinque il governatore della Lombardia Attilio Fontana

L’aiuto di tutti gli italiani per uscire da questo nuovo periodo davvero duro. La Lombardia è ormai in zona rossa da quasi due settimane dopo il Dpcm in vigore dal 6 novembre. La situazione è migliorata a poco a poco con l’Rt che è sceso notevolmente, ma il governatore Attilio Fontana ai microfoni di Mattino Cinque ha svelato: “C’è bisogno di cautela. Almeno fino al 27 novembre la Lombardia si troverà in zona rossa per confermare questo trend. Bisogna trascorrere un Natale in maniera serena”.