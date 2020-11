Italia Svezia Under 21: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Italia e Svezia Under 21 è valido per il Gruppo 1 delle Qualificazioni a Euro 2021: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Italia Under 21 qualificata grazie alle ultime due vittorie contro Islanda e Lussemburgo che l’hanno rilanciata in classifica e quindi oggi gioca sul velluto all’Arena Garibaldi di Pisa contro un avversario comunque temibile, come la Svezia. Sette i punti che dividono le due squadre, ma gli scandinavi hanno una partita in meno.

Peraltro, la Svezia è l’unica squadra che ha fermato il cammino degli Azzurrini nella loro marcia di avvicinamento a Euro 2021, che si svolgerà in Ungheria e Slovenia. Non solo: gli scandinavi hanno anche sicuramente molto più da chiedere a questo match, nel tentativo di restare in corsa per uno dei migliori secondi posti del girone.

Precedenti di Italia – Svezia Under 21 e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa tra la nazionale azzurra Under 21 e quella dei pari età scandinavi è un’esclusiva Rai e per questo sarà visibile soltanto su Raidue a partire dalle ore 17.30. La telecronaca sarà di Luca De Capitani e Manuel Pasqual, con interviste e interventi di Andrea Riscassi. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Raiplay, che è visibile in chiaro e in maniera totalmente gratuita.

Come dicevamo, il tre a zero per la Svezia dello scorso 8 settembre è l’ultimo precedente tra le due formazioni. In totale, queste si sono invece affrontare nella loro storia ben 11 volte e il bilancio è tutto sommato equilibrato: cinque le vittorie degli azzurrini, tre i pareggi e tre i successi degli svedesi, 14 complessivamente i gol dell’Italia, uno in meno quello messo a segno dalla nazionale scandinava. La vittoria più bella nella gara d’andata della finale dell’Europeo del 1992: 2-0 per gli azzurrini con gol di Buso e Sordo. Al ritorno vinse la Svezia uno a zero ma per gli scandinavi la vittoria fu inutile.

Italia e Svezia, le due squadre in campo: le formazioni

Nicolato ed Eriksson hanno completato le loro scelte in vista di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

ITALIA U21 (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Cuomo, Marchizza; Zappa, Maleh, Carraro, S. Ricci, Frabotta; Raspadori, Scamacca.

SVEZIA U21 (4-4-2): Dahlberg; Beijmo, Henriksson, Bjorklund, Kralj; Svensson, Erlingmark, Bengtsson, Karlsson; Abraham, Almqvist.