Iole Daniele, diabetica e malata di Covid: “Abbandonata da tutti”

Il dramma di Iole Daniele, diabetica e malata di Covid, la vicenda finisce anche a Pomeriggio 5: “Abbandonata da tutti”.

Originaria di Vairano Patenora, in provincia di Caserta, Iole Daniele è una donna diabetica, positiva al coronavirus da almeno due settimane, con sintomi: la sua storia è finita anche a Pomeriggio 5. “Tutto è iniziato con la febbre a 37.5 e dolori atroci, siamo rimasti dentro casa io e mia figlia”, la sua denuncia su Facebook.

La donna ha sottolineato con il terrore negli occhi: “Io sto vedendo la morte con gli occhi, ogni volta che ho una crisi respiratoria”. In questi giorni, la sua vicenda è diventata di dominio pubblico: dalla trasmissione condotta da Barbara D’Urso a diversi portali di cronaca locale, in tanti stanno lanciando l’allarme per questa donna.

Il dramma di Iole Daniele a Pomeriggio 5

Accanto a sé in questi giorni, la donna ha diverse persone che la sostengono, a partire dalla figlia minorenne, che le controlla l’ossigeno la notte e che in questa situazione sta facendo quello che può. Ha anche al suo fianco il compagno, che dovrebbe restare in isolamento domiciliare in quanto positivo, ma che è stato costretto a uscire. Questo per andarle a fare le siringhe per poter fare le iniezioni di cortisone, ha spiegato la coppia.

Stando al racconto della donna, le sarebbe stato suggerito durante una delle telefonate effettuate per chiedere un aiuto, di far sapere a sua figlia che doveva guardare un tutorial su Youtube per capire come andavano fatte le iniezioni. Al fianco di questa famiglia, c’è anche una loro amica: lei si prodiga di andare a comprare le bombole di ossigeno per la donna e di consegnargliele sotto casa.