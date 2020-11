Capitale italiana della cultura 2022: ecco quali sono le 10 città finaliste.

Tornano le selezioni per la città Capitale Italiana della Cultura 2022. Dopo lo stop causato dall’epidemia di Covid-19, riprende la valutazione dei progetti per la scegliere la città che rappresenterà l’Italia nella cultura, nell’accoglienza e nel turismo. Nel 2022, però, non nel 2021, perché per il prossimo anno sarà ancora Parma la Capitale Italiana della Cultura, scelta per questo 2020 ma pesantemente penalizzata dalla pandemia di Covid che ha annullato praticamente tutti gli eventi in programma.

In attesa di 2021 più sereno, in cui finalmente possano riprendere eventi e manifestazioni culturali, scopriamo insieme quali sono le 10 città finaliste alle selezioni per la Capitale Italiana della Cultura 2022.

Capitale Italiana della Cultura 2022: le 10 città finaliste

Il MiBACT, Ministero per le Attività e i Beni Culturali ha annunciato le dieci città che si contenderanno il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022. Le città sono state scelte dalla giuria presieduta dal prof. Stefano Baia Curioni, che ha selezionato i progetti migliori.

Ecco le dici finaliste, tra comuni e città metropolitane, che parteciperanno alla fase finale di selezione. Accanto al nome della città sono indicati i nomi dei progetti presentati

Ancona, Ancona. La cultura tra l’altro; Bari, Bari 2022 Capitale italiana della cultura; Cerveteri (Roma), Cerveteri 2022. Alle origini del futuro; L’Aquila, AQ2022, La cultura lascia il segno; Pieve di Soligo (Treviso), Pieve di Soligo e le Terre Alte della Marca Trevigiana; Procida (Napoli), Procida Capitale italiana della cultura 2022; Taranto, Taranto e Grecia Salentina. Capitale italiana della cultura 2022. La cultura cambia il clima; Trapani, Capitale italiana delle culture euro-mediterranee. Trapani crocevia di popoli e culture, approdi e policromie. Arte e cultura, vento di rigenerazione; Verbania (Verbano-Cusio-Ossola), La cultura riflette. Verbania, Lago Maggiore; Volterra (Pisa), Volterra. Rigenerazione umana.

Dalle grandi città ai comuni più piccoli, i candidati sono pronti a sfidarsi per diventare i protagonisti della cultura italiana nel 2022. Anno in cui ci si augura di aver lasciato alle spalle la pandemia.

Assegnazione del titolo

Le dieci finaliste dovranno presentare i propri dossier con i progetti alla giuria durante un’audizione pubblica. Gli incontri si svolgeranno al Collegio Romano, sede centrale del Mibact, il 14 e 15 gennaio 2021. Le modalità delle audizioni si svolgeranno, nel rispetto delle misure sanitarie di contenimento dell’epidemia, secondo il calendario e le modalità che verranno pubblicate in seguito.

Una volta valutati i progetti presentati, la Giuria segnalerà al ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, il progetto di candidatura migliore. La scelta della nuova Capitale Italiana della Cultura dovrebbe essere fatta entro il 18 gennaio 2021. Infine, ci sarà l’attribuzione del titolo ufficiale da parte del Consiglio dei Ministri.

Le precedenti Capitale italiane della Cultura erano state Palermo nel 2018 e Matera nel 2019, scelta anche come Capitale Europea della Cultura.

