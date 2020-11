Briatore ed Elisabetta Gregoraci | la verità di lui sul secondo matrimonio

Il settimanale di gossip ‘Chi’ rivela in esclusiva le affermazioni carpite da Flavio Briatore sulla sua presunta richiesta di seconde nozze ad Elisabetta Gregoraci.

Nei giorni scorsi Elisabetta Gregoraci aveva svelato al GF Vip 2020 un retroscena che ha coinvolto Flavio Briatore in maniera diretta. Il facoltoso imprenditore piemontese, a suo dire, le avrebbe chiesto di sposarlo una seconda volta, dopo la separazione consensuale avvenuta tra i due alle porte di Natale del 2017.

Il settimanale ‘Chi’ è andato a caccia di ulteriori notizie in merito a questa che risulta essere a tutti gli effetti una vera e propria bomba di gossip. E proprio Briatore, intercettato nel Principato di Monaco, dove risiede, ha raccontato come starebbero le cose al magazine diretto da Alfonso Signorini. La versione di Flavio cozza del tutto con quella di Elisabetta Gregoraci. Lui ha confermato né di essere ancora innamorato della sua ex moglie né tanto meno di averle chiesto di riprovarci ancora con un nuovo matrimonio. E questo nonostante la 40enne di Soverato abbia parlato con grande convinzione della cosa agli altri inquilini del GF Vip 2020.

Briatore, lui smentisce di avere chiesto alla Gregoraci di risposarlo

È evidente che uno dei due non stia dicendo come stanno realmente le cose. Fatto sta che l’avere trascorso insieme l’intero lockdown della scorsa primavera in compagnia del loro figlio di 10 anni, Nathan Falco, avrebbe fatto maturare nella Gregoraci l’idea che Briatore avverta ancora qualcosa per lei. Certamente ci deve essere un affetto speciale, dal momento che i due sono stati marito e moglie per molto tempo e che hanno avuto un bambino insieme. Ma la stessa ha anche detto, nel corso di una puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2020, che comunque molto difficilmente avrebbe avuto l’intenzione di ricominciare assieme al suo ex coniuge un nuovo percorso. Frattanto tiene banco sempre il suo rapporto di odio-amore nella casa di Cinecittà con Pierpaolo Pretelli.

