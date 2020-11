Nuovo appuntamento oggi, mercoledì 18 novembre, con Beautiful in onda su Canale5: ecco tutte le curiosità e i colpi di scena

Ancora una puntata da non perdere di Beautiful, in onda oggi 18 novembre su Canale5 alle 13.35. Thomas sarà sistemato dopo l’arrivo dall’ospedale e così il suo rapporto con Douglas e Hope metterà in crisi Brooke e Ridge. Quest’ultimo gli vorrebbe dare l’assistenza, mentre lei non è d’accordo. Flo vuole dare una seconda occasione a Wyatt. Così c’è un nuovo ed acceso scontro tra Ridge e Brooke, con l’uomo che lascia la casa per non far degenere la situazione. E così va verso il Bikini affogando i suoi dispiaceri nell’alcool, mentre Brooke, sola a casa, riceverà Shauna.

Beautiful, anticipazioni del 18 novembre: tutte le novità

Così la cognata ha spiegato come la figlia si sia pentita chiedendo alla famiglia di essere ragionevole con Flo. Ma Brooke non è felice di vedere Shauna e la caccia di casa velocemente e anche con dure maniere. La giovane Flo, dopo esser stata liberare, chiede il suo perdono a Wyatt. L’errore è stato commesso e conosce i suoi sbagli fatti. Così da parte sua vede del pentimento in lei, ma il tempo ormai è passato e ha perso la sua fiducia. Lo Spencer decide di dire addio per sempre a Flo, nonostante la sua insistenza. Appuntamento da non perdere oggi, mercoledì 18 dicembre, con una nuova puntata di Beautiful.