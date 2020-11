Bambina soffocata | a 2 anni muore per un pezzo di salsiccia

Terribile sciagura quella avvenuta all’interno di un asilo nido: muore una bambina soffocata da un boccone che le è andato di traverso.

È terribile quello che è successo ad una bambina soffocata a causa di un boccone di traverso. La piccola Sadie Salt aveva solamente 2 anni e nel corso del pranzo mentre si trovava all’asilo nido, ci ha purtroppo rimesso la vita. La tragedia è successa a Radlett, una località dell’Inghilterra.

La bambina soffocata era intenta a mangiare una salsiccia, quando un pezzo di carne le si è incastrato in gola. Subito lei si è dimenata, sentendosi male. Purtroppo nessuna delle maestre accorso in suo aiuto è riuscita ad espellere il corpo estraneo che aveva invaso le vie respiratorie di Sadie. E neanche i soccorsi medici hanno potuto fare qualcosa per salvare la vita alla bimba. L’arrivo dei paramedici è risultato tempestivo, ma era comunque troppo tardi per potere fare qualcosa. I danni riportati dal boccone andato di traverso alla piccola sono risultati irreversibili. Neppure un ricovero urgente al St Mary’s Hospital di Londra, con la diretta osservazione in un reparto specializzato per imprevisti del genere, è riuscito ad evitare la morte di Sadie.

Bambina soffocata, la famiglia accusa il personale dell’asilo nido

La famiglia della piccola è distrutta dal dolore ma appare intenzionata a citare in giudizio la scuola. A suo avviso infatti ci sono delle colpe evidenti nell’avere sottoposto ai bambini del cibo ritenuto potenzialmente pericoloso. Invece nei confronti dei medici del St Mary’s Hospital arrivano solo parole di ringraziamento. Il personale medico ha fatto tutto quanto in suo potere per provare a strappare Sadie alla morte. L’asilo nido, in un comunicato, ha sottolineato come da sempre la sua attività abbia come stella polare il preservare la salute dei suoi bimbi. Questo incidente ha causato grande dolore nel personale, che sta collaborando con le forze dell’ordine nell’indagine aperta dalla magistratura locale.

