All Together Now: Claudia Ciccateri in gara, carriera e curiosità

Partecipa al talent show di Canale 5 All Together Now e sfida il muro dei 100 giurati: Claudia Ciccateri in gara, carriera e curiosità.

Tra coloro che ogni mercoledì sera su Canale 5 tentano di convincere il pubblico di All Together Now, c’è la giovanissima Claudia Ciccateri, nata a Priverno nel 2002 e da poco neo patentata. La cantante si è fatta notare per il suo timbro di voce davvero molto particolare ed è virale anche sui social network.

Accompagnata dalla mamma, Antonella Volpe, che ha sempre creduto nei sogni e nelle capacità della figlia, Claudia Ciccateri – che vanta 200 mila follower su Tik Tok dove una sua cover di Achille Lauro è stata vista da oltre un milione di utenti – ha già diverse esperienze pregresse nel mondo dello spettacolo.

Cosa sapere su Claudia Ciccateri: carriera, curiosità e vita privata

In particolare, lo scorso anno è stata concorrente di X Factor nel 2019 per la categoria Under però non è riuscita ad arrivare ai Live. Decisamente meglio sembra andare in questo momento l’esperienza a All Together Now 2020, dove è ancora in gara per la conquista del premio finale. Considerata un esempio di Body Positive, la giovane cantante ha spiegato di non sentirsi condizionata da quelle che sono le critiche social e dal cosiddetto cyberbullismo.

Prima ancora della sua partecipazione a X-Factor, aveva partecipato a 11 anni al programma ‘Ti lascio una canzone’. Nel suo esordio di All Together Now 2020, si è presentata con il brano “I Tuoi Particolari” di Ultimo. Oltre che su TikTok, è attivissima anche su Instagram, con oltre 25mila follower sul suo profilo. Secondo quanto si apprende, sarebbe fidanzata con un altro giovanissimo cantante, Christian Riccetti, anche lui protagonista in alcuni talent show.